26.5 C
Firenze
mercoledì 17 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Mondiali, oggi Inghilterra-Croazia – Diretta

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Ai Mondiali 2026 è il giorno dell’Inghilterra. Oggi, mercoledì 17 giugno, la nazionale del ct Tuchel affronta la Croazia al Dallas Stadium. Si tratta della prima partita del gruppo L, che comprende anche Ghana e Panama. Calcio d’inizio alle 22.  

Dove vedere Inghilterra-Croazia? La partita sarà visibile in diretta su Rai 1 e su Dazn. Sfida visibile anche in streaming su Rai Play e sull’app di Dazn. 

 

Ghana e Panama si affronteranno invece nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 giugno, all’una.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
26.5 ° C
26.7 °
24.8 °
41 %
1.3kmh
62 %
Mer
25 °
Gio
34 °
Ven
37 °
Sab
38 °
Dom
39 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1479)ultimora (1006)Video Adnkronos (404)ImmediaPress (135)sport (96)salute (89)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati