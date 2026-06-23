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Mondiali, oggi Portogallo-Uzbekistan: orario, probabili formazioni e dove vederla

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Torna in campo il Portogallo ai Mondiali 2026. Oggi, martedì 23 giugno, la nazionale del ct Roberto Martinez affronta l’Uzbekistan nella seconda gara del gruppo K, dopo il pari all’esordio in Coppa del Mondo contro la Repubblica Democratica del Congo. La selezione guidata da Fabio Cannavaro arriva invece dalla sconfitta nella prima partita contro la Colombia. Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Portogallo-Uzbekistan, in campo oggi alle 19 ora italiana:  

Portogallo (4-2-3-1): Diogo Costa; Cancelo, Araujo, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Neto; Ramos. Ct: Martinez 

Uzbekistan (3-4-2-1): Yusupov; Khusanov, Abdullaev, Urozov; Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrulloev; Fayzullayev, Urunov; Shomurodov. Ct: Cannavaro 

La partita dei Mondiali 2026 tra Portogallo e Uzbekistan sarà visibile in esclusiva, in diretta e in streaming, su Dazn.  

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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