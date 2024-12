Morte del tiktoker Chimirri, 4 arresti per tentato omicidio poliziotto

(Adnkronos) – Quattro persone appartenenti alla famiglia di Francesco Chimirri, il pizzaiolo tiktoker morto il 7 ottobre scorso dopo una colluttazione con l’agente di Polizia Giuseppe Sortino che nello scontro esplose al suo indirizzo un colpo di pistola, sono state arrestate alle prime ore del mattino dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Crotone. I quattro, a vario titolo, sono indagati per tentato omicidio aggravato, lesioni personali pluriaggravate, resistenza e violenza a un pubblico ufficiale in concorso, porto delle armi o degli oggetti, atti a offendere, in concorso e danneggiamento aggravato. I quattro indagati sono stati individuati dagli inquirenti quali presunti responsabili del pestaggio ai danni del vice ispettore. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)