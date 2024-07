Mykonos, traghetto provoca onda anomala: bagnanti feriti – Video

(Adnkronos) – Un traghetto troppo vicino alla riva ha creato un’onda anomala sulla spiaggia di Agios Stefanos a Mykonos. L’acqua ha travolto i bagnanti ferendo due persone e spazzando via sedie a sdraio ed effetti personali delle persone in spiaggia. Lo riferisce su X il sito Vradini news secondo cui il capitano della nave Fast Ferries Andros è stato arrestato dalle autorità portuali una volta attraccato a Rafina. Il capitano “è passato più vicino e veloce che mai, per non perdere 5 minuti del suo itinerario”, ha denunciato su Facebook Takis Papadakos postando il video dell’onda. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)