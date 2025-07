Napoli, altro furto in casa Grimaldi: terza intimidazione in pochi mesi

(Adnkronos) –

Nuovo furto in casa Grimaldi: i ladri hanno fatto irruzione nell’abitazione del presidente di Alis a Napoli, indaga la Polizia di Stato. Non è stata ancora quantificata l’entità del danno subito da Guido Grimaldi, armatore napoletano, che ha subito il furto nella casa in cui abita con moglie e figli. Sull’episodio indagano gli agenti del commissariato di polizia San Ferdinando, che hanno raccolto la denuncia dell’imprenditore e avviato i primi accertamenti sul caso. Secondo quanto si apprende, le indagini saranno estese anche ai vari precedenti che hanno colpito la famiglia Grimaldi negli ultimi mesi, per capire se possa esserci una correlazione. Sono stati diversi gli atti di violenza ai danni della famiglia Grimaldi, proprietaria del Gruppo armatoriale partenopeo. Dopo l’intimidazione di pochi mesi fa con l’esplosione di un ordigno davanti agli uffici del Gruppo Grimaldi in via Marchese Campodisola a Napoli, seguita dalla rapina con aggressione ai danni dell’Amministratore Delegato del Gruppo Emanuele Grimaldi nella sua villa a Roma Nord, ora è toccato al figlio, Guido Grimaldi, Presidente di Alis, subire un furto nella sua abitazione privata nel centro di Napoli. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)