31.9 C
Firenze
domenica 26 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Napoli-Carrarese: orario, probabile formazione e dove vederla in tv

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo in amichevole. Oggi, domenica 26 luglio, la squadra azzurra sfida la Carrarese – in diretta tv e streaming – nel secondo test stagionale. Gli uomini di Allegri tornano quindi a giocare dopo la sconfitta alla prima uscita contro l’Arezzo, che si è imposto per 3-1 a Dimaro. 

 

L’amichevole tra Napoli e Carrarese è in programma oggi, domenica 26 luglio, alle ore 18. Ecco la probabile formazione: 

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, Vergara; Politano, Hojlund, Alisson Santos. All. Allegri. 

 

Napoli-Carrarese sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche Dazn, visibile tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
31.9 ° C
32.1 °
29.8 °
54 %
3.6kmh
0 %
Dom
32 °
Lun
33 °
Mar
37 °
Mer
39 °
Gio
40 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1659)ultimora (1062)Video Adnkronos (315)Tecnologia (70)sport (59)salute (52)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati