17.4 C
Firenze
mercoledì 12 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Nielfi (Sumai): “Serve nuova organizzazione per ridare tempo alla cura”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Durante la tavola rotonda ‘Sumai: dove finisce la teoria e inizia la cura. Stakeholder a confronto’, organizzata oggi da Sumai-Assoprof in occasione del 57esimo meeting degli specialisti ambulatoriali in corso a Roma, il presidente Giuseppe Nielfi ha sottolineato la necessità di ripensare l’organizzazione della sanità territoriale per restituire tempo alla cura e ridurre il peso burocratico sui medici. “Vivendo la realtà del territorio tutti i giorni – ha detto – riscontriamo che, al di là dei modelli organizzativi presentati, nella pratica si continua a lavorare come si è sempre fatto”. Nielfi ha evidenziato che “gli adempimenti non strettamente connessi all’atto medico stanno sottraendo tempo prezioso ai pazienti”, chiedendo un modello che “consenta al professionista di tornare accanto al paziente”. Ha inoltre ricordato come “anni fa negli ambulatori c’erano infermieri e personale amministrativo di supporto, oggi quasi del tutto scomparsi”.  

Il presidente del Sumai ha infine richiamato l’attenzione sulle “difficoltà di collegamento tra ambulatorio, ospedale e assistenza domiciliare, che creano diseguaglianze e richiedono un ascolto reale dei professionisti e un’azione immediata per rendere il servizio sanitario più efficiente”. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
17.4 ° C
17.8 °
15.5 °
72 %
1.5kmh
40 %
Mer
16 °
Gio
17 °
Ven
18 °
Sab
15 °
Dom
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1541)ultimora (1432)sport (62)demografica (47)attualità (26)Eugenio Giani (14)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati