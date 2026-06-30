34.5 C
Firenze
martedì 30 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

No agli atleti trans nelle gare femminili, la Corte Suprema dà ragione a Trump

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La Corte Suprema dà ragione a Donald Trump e decreta l’esclusione degli atleti transgender dalle competizioni sportive femminili. La decisione dei giudici è un punto a favore del presidente, che dall’inizio del suo mandato ha inserito il tema in agenda. La Corte ha confermato la legittimità delle leggi statali che vietano agli atleti transgender di partecipare alle competizioni femminili con la sentenza redatta dal giudice conservatore Kenneth Kavanaugh: il collegio ha respinto con una maggioranza di 6 a 3 i ricorsi di due studentesse transgender, Becky Pepper-Jackson e Lindsay Hecox, stabilendo che le restrizioni imposte in West Virginia e Idaho non violano né il 14mo Emendamento sull’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, né il ‘Title IX’, la normativa federale che proibisce la discriminazione sessuale nell’istruzione.  

“Grande Vittoria: la Corte Suprema degli Stati Uniti ha appena emesso una sentenza contro la partecipazione degli uomini negli sport femminili. Wow! Questo mette fine a quella situazione ridicola”, ha affermato Trump in un post su Truth Social. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
34.5 ° C
35.4 °
33.8 °
37 %
3.9kmh
97 %
Mar
31 °
Mer
31 °
Gio
31 °
Ven
34 °
Sab
37 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2235)ultimora (1353)Video Adnkronos (495)salute (88)sport (84)Tecnologia (74)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati