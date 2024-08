Noah Lyles, messaggio dopo oro 100 metri: “Io campione con asma e depressione”

(Adnkronos) – L’americano Noah Lyles, nuovo re dei 100 metri dopo l’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha pubblicato su X un messaggio potente e stimolante su come gli ostacoli personali non ti definiscono. “Soffro di asma, allergie, dislessia, ADD, ansia e depressione. Ma ti dirò che ciò che hai non definisce ciò che puoi diventare. Why Not You! (Perché non tu!)”, ha scritto il campione americano. Nella gara di domenica 4 agosto, Lyles si è imposto per soli 5 millesimi di secondo: 9″784 il crono dello statunitense, 9”789 il tempo per il giamaicano Kishane Thompson nella prima finale dei 100 metri chiusa con tutti i concorrenti sotto il muro di 9”90. La rivelazione ha reso la vittoria ancora più straordinaria, con migliaia di utenti che hanno risposto con commenti di ammirazione. Poco dopo la gara, Lyles ha condiviso un’altra questione personale che ha superato per vincere l’oro: la recente perdita del suo allenatore di atletica del liceo, Rashawn Jackson. “Mentre correvo pensavo: ‘Questo è per te, amico'”, ha detto Lyles, trattenendo le lacrime. “So che sta guardando perché sapeva che sarei stato un corridore di 100 metri”, ha aggiunto Lyles. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)