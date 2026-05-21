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Nordcorea, media Seoul: “In preparazione visita di Xi per mediazione fra Kim e Trump”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Il presidente cinese Xi Jinping potrebbe visitare la Corea del Nord già nei prossimi giorni, tra la fine di maggio e l’inizio di giugno. A riferirlo è l’agenzia sudcoreana Yonhap, che cita fonti governative secondo cui una delegazione cinese composta da funzionari della sicurezza e del protocollo è stata recentemente a Pyongyang, dopo la visita del ministro degli Esteri Wang Yi avvenuta il mese scorso. 

Il Presidente cinese, spiega la fonte, “cercherà di operare come mediatore” fra Donald Trump, che la scorsa settimana era a Pechino, dove è stato ribadito l’obiettivo comune fra Stati Uniti e Cina di denuclearizzare la Corea del Nord, e il leader nordcoreano Kim Jong un. Nella sua visita in Cina lo scorso gennaio, anche il Presidente sudcoreano Lee Jae Myung aveva chiesto a Xi aiuto per attenuare le tensioni fra Seoul e Pyongyang, una richiesta a cui il Presidente cinese aveva risposto positivamente.  

Intanto da Seoul arrivano aperture sull’ipotesi di un nuovo summit tra Washington e Pyongyang. Il ministro sudcoreano dell’Unificazione Chung Dong-young ha dichiarato che un eventuale incontro tra Trump e Kim “sarà certamente discusso” nel caso in cui la visita di Xi a Pyongyang venga confermata. 

“Gigantesche placche tettoniche sono in movimento. È il momento di valutare diverse opzioni per garantire stabilità, pace e prosperità reciproca nel nuovo scenario politico dell’Asia nord-orientale e della Penisola coreana”, ha affermato, riferendosi al confenuto dei recenti vertici fra Stati Uniti e Cina e fra Russia e Cina. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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