Oasis, arriva la reunion? Domani l’annuncio

(Adnkronos) – Gli Oasis stanno per tornare? L’annuncio potrebbe arrivare domani, 28 agosto, alle 8 del mattino. A dare sostanza alle voci che circolano da giorni su un imminente annuncio della reunion dei fratelli Liam e Noel Gallagher, è stato lo stesso Liam che alla fine del suo concerto da solista al Reading Festival, ha aumentato la suspense proiettando sui maxi schermi al lato del palco la data di domani e l’orario. Stesso video rilanciato anche sul profilo social del gruppo senza che fosse accompagnato da nessuna spiegazione ma che per tutti potrebbe essere la data e l’ora dell’annuncio della reunion. A 30 anni dall’uscita del loro primo disco ‘Definitely Maybe’, pubblicato nel 1994, la band inglese potrebbe dunque tornare a suonare insieme annunciando un nuovo tour. I fratelli Gallegher, non si esibiscono più insieme dal 2009. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)