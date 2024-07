Parigi 2024, quattro di coppia è medaglia d’argento

(Adnkronos) –

Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili vincono l'argento nel 4 di coppia di canottaggio a parigi 2024. E' la dodicesima medaglia azzurra ai Giochi di Parigi. Gli azzurri sono stati superati dall'equipaggio olandese dopo un serrato testa a testa che ha visto la barca italiana rimontare su quella della Polonia, ma gli olandesi erano imprendibili con circa una barca di vantaggio. Stefano Oppo e Gabriel Soares accedono invece alla finale nel 2 di coppia di canottaggio. La coppia azzurra ha vinto la sua semifinale dominando la gara e chiudendo in testa col tempo di 6'22"85 davanti a Grecia, 6'23"36, e Norvegia, 6'26"62. Nell'altra semifinale la vittoria è andata all'Irlanda col crono di 6'21"88. La finale del doppio pesi leggeri è in programma venerdì 2 agosto. Thomas Ceccon, oro olimpico nei 100 dorso, si è qualificato per le semifinali dei 200 dorso chiudendo la sua batteria in quarta posizione con il tempo di 1'57"69 (14esimo tempo totale), batteria vinta dal sudafricano Pieter Coetze, 1'56″92. Squalificato il britannico Luke Greenbank, bronzo a Tokyo. Francesca Fangio centra la qualificazione alle semifinali nei 200 rana donne ai Giochi olimpici di Parigi. L'azzurra è arrivata sesta nella sua batteria realizzando il 15esimo tempo complessivo, 2'25"85.