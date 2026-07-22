28.6 C
Firenze
mercoledì 22 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Pavia, senza luci e casco sul monopattino: muore investito ragazzo di 16 anni

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Tragedia nella notte nell’Oltrepò Pavese. Un ragazzo di 16 anni di origini libiche è morto dopo essere stato investito da un’auto mentre percorreva in monopattino una strada a Cardazzo, frazione di Bosnasco. Il giovane era alla guida di un monopattino privo di luci, casco e giubbotto catarifrangente, percorrendo un tratto di strada non illuminato, quando è stato investito da un 73enne alla guida di un auto. Dopo l’incidente, l’uomo è stato accompagnato dai soccorsi sotto shock all’ospedale di zona. Sono in corso da parte dei carabinieri gli accertamenti. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
28.6 ° C
30.6 °
27.7 °
39 %
4kmh
1 %
Mer
29 °
Gio
29 °
Ven
34 °
Sab
36 °
Dom
33 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1829)ultimora (1125)Video Adnkronos (398)Tecnologia (73)sport (58)salute (55)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati