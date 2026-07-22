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Udine, ritrovato vivo il ragazzo che si era tuffato nel Tagliamento

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(Adnkronos) – È stato ritrovato circa due ore dopo e vivo il ragazzo per il quale ieri sera era scattata una vasta operazione di ricerca sul fiume Tagliamento, al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Un passante attorno alle 18.30 aveva visto il ragazzo buttarsi in acqua senza più riemergere e aveva dato l’allarme facendo scattare la macchina dei soccorsi.  

Sul fiume si erano quindi portate diverse unità dei vigili del fuoco sia del comando di Udine che di quello di Venezia, che aveva inviato anche l’elicottero Drago. Il ragazzo invece è stato rintracciato un paio di ore dopo a Bibione, sulla sponda veneta, dai carabinieri di San Michele al Tagliamento.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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