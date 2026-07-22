Sorbetto… alle formiche, ristoratore rischia carcere in Corea del Sud

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Anche le formiche, nel loro piccolo, possono far male. Molto male: un pubblico ministero sudcoreano ha chiesto di condannare a un anno di carcere il proprietario di un ristorante di Seul, stellato Michelin, accusato di aver utilizzato formiche come guarnizione per il dessert. Lo riporta la Bbc. Queste creature non rientrano tra le 10 specie di insetti consentite per il consumo umano dalla legge sudcoreana. L’elenco comprende, tra gli altri, cavallette, locuste e grilli, ma non le formiche.

Pertanto, l’altroieri la Procura ha anche chiesto che il ristorante, che vanta ben due stelle Michelin, venga multato per 20 milioni di won coreani (13.510 dollari, 11.750 euro). Il proprietario ha ammesso di aver servito gli insetti, ma si è giustificato dicendo che avevano una “piccola parte” nel menu di 15 portate del ristorante (guarnivano i sorbetti) e che i clienti avevano la possibilità di optare per guarnizioni diverse dalle formiche.

Il caso è venuto alla luce dopo che alcuni funzionari del Ministero della Sicurezza Alimentare e Farmaceutica hanno trovato recensioni online scritte da clienti che postavano fotografie di piatti cosparsi di formiche. Gli inquirenti stimano che circa 49mila di questi insetti, importati dagli Stati Uniti e dalla Thailandia, siano stati utilizzati in diverse pietanze nell’arco di quattro anni.

Le autorità sanitarie hanno inoltre appurato che il ristorante utilizzava formiche che “contenevano fino a 55 volte più metalli pesanti rispetto ai tipici insetti commestibili”, riporta il Chosun Daily. A sua difesa, il proprietario del ristorante ha sostenuto che solo il 60% dei clienti aveva scelto di assaggiare le formiche, mentre agli altri erano state servite alternative, come aceto fermentato e fiori commestibili.

L’esercente ha aggiunto che anche ristoranti in altri Paesi, come Australia, Danimarca e Regno Unito, utilizzano le formiche come ingrediente. I documenti giudiziari non menzionano il nome del ristorante, né del suo proprietario. Solo dieci ristoranti in Corea del Sud, tutti nella capitale Seul, hanno due stelle Michelin.

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