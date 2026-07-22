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Caso Delmastro, Giunta Camera dice no a richiesta chat da parte della Procura. M5S occupa banchi del governo in Senato

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(Adnkronos) – La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dice no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Delmastro delle Vedove e il ristoratore Mauro Caroccia. Lo si apprende da fonti parlamentari. 

Per protesta il Movimento 5 Stelle al Senato ha occupato i banchi del governo. I senatori pentastellati hanno esposto in aula i cartelloni “Fuori le chat”. La presidente di turno Mariolina Castellone ha sospeso la seduta. 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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