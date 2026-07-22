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Caso Fakir, Meloni: “Irresponsabile idea Lepore, chiamata piazza condanna a priori delle forze dell’ordine”

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(Adnkronos) – “Ho trovato irresponsabile l’idea del sindaco Lepore di chiamare la piazza all’indomani di quella tragedia”, la morte di Abderrahim Fakir, “senza che ci fosse stato neanche modo di appurare le eventuali responsabilità. Era evidente che quella scelta sarebbe suonata come una condanna a priori delle forze dell’ordine e un ottimo pretesto per i soliti noti dei centri sociali e del mondo antagonista di mettere a ferro e fuoco Bologna, alimentare lo scontro sociale, aggredire la polizia e seminare violenza in città”. A dirlo è la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista a ‘il Giornale’.  

Per la premier “fa molto riflettere, poi, che la sinistra non sia mai scesa in piazza per esprimere solidarietà in occasione del decesso in servizio di un agente delle forze dell’ordine”. 

politica

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