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Caldo record molla la presa: domani Italia in giallo e verde, 1 bollino rosso a Palermo

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Finalmente una tregua e si torna a respirare dopo giorni e giorni di caldo record. La terza ondata di calore dell’estate 2026 sta mollando la presa e nell’ultimo bollettino del ministero della Salute, domani giovedì 23 luglio, l’Italia appare colorata di verde e giallo, con solo un bollino rosso a Palermo.  

Nel dettaglio, oggi mercoledì 22 luglio scenderanno a 6 le città da bollino rosso (Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma) e saliranno a 9 i bollini verdi (Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona). Il livello 1, indice di pre-allerta (bollino giallo) interesserà oggi 12 capoluoghi: Bari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti e Viterbo. 

Domani giovedì 23 luglio su un totale di 27 città monitorate, ben 17 sono contrassegnate dal bollino verde, il livello 0 (Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Milano, Napoli, Pescara, Rieti, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo), e 9 dal bollino giallo (Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, Latina, Messina, Perugia, Reggio Calabria e Roma). Allerta massima (livello 3, con possibili rischi per la salute della popolazione generale) solo nel capoluogo siciliano. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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