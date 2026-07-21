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Fedez ricoverato, rapper trasferito all’ospedale Humanitas

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(Adnkronos) –
Fedez è stato trasferito all’ospedale Humanitas di Rozzano, nell’hinterland milanese. Lo apprende l’Adnkronos. Il rapper era arrivato ieri sera in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove nel 2023 era stato operato d’urgenza per il sanguinamento di alcune ulcere.  

Dopo un nuovo episodio di sanguinamento, tra la notte e questa mattina è stato sottoposto a esami strumentali nel reparto di chirurgia del Fatebenefratelli. Questa sera il trasferimento in Humanitas. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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