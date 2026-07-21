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Tour de France, Evenepoel vince la cronometro della 16a tappa, Pogacar resta in maglia gialla

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(Adnkronos) –
Remco Evenepoel ha vinto la cronometro della 16esima tappa del Tour de France, di 26.1 km da Evian Les-Bains a Thonon Les-Bains. Il campione belga della Red Bull-Bora-Hansgrohe si è imposto con il crono di 32’19″33 davanti alla maglia gialla Tadej Pogacar dell’UAE Emirates XRG staccato di +0.28″. Si tratta del secondo successo consecutivo per lui visto che si è imposto anche prima del giorno di riposo,  

Terzo posto per il danese Mattias Skjelmose della Lidl-Trek a +1’04”. Pogacar resta leader e maglia gialla con 4’32” sul capitano della Bora. Subito dietro c’è quarto Paul Seixas e quinto a +1’16’’ Isaac Del Toro a +1’21’’, mentre chiude con un ottimo sesto posto l’italiano Mattia Cattaneo (Red Bull-Bora-Hansgrohe), a +1’42” ma a lungo in testa alla corsa, mentre Filippo Ganna ha chiuso all’11° posto a 2’06”.
 

Domani è in programma la tappa numero 17, da Chambery a Voiron di 174.7 km. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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