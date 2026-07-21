36.3 C
Firenze
martedì 21 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Alcaraz, ritorno in campo a Cincinnati? L’indizio dallo staff

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz tornerà in campo a Cincinnati? La domanda è tra le più frequenti per tifosi e appassionati di tennis, che hanno cerchiato in rosso il Masters 1000 americano, di scena dal prossimo 13 al 23 agosto, sperando di rivedere in campo il tennista spagnolo. Alcaraz è iscritto nella entry list di Cincinnati, torneo a cui arriva da campione in carica, ma la sua presenza non è ancora sicura. 

Lo spagnolo è reduce dall’infortunio al polso accusato a Barcellona, che lo ha tenuto lontano dai campi da aprile e si sta allenando per recuperare condizione e manualità con la racchetta. Secondo quanto riportato da Clay, nonostante sia presente tra gli iscritti per il Masters 1000 americano, nel suo staff domina la prudenza. Non c’è alcuna intenzione di forzare, con Alcaraz che tornerà in campo soltanto quando sarà a un buon livello di condizione per evitare ricadute. 

Se Alcaraz non dovesse quindi essere a un livello accettabile per competere, l’obiettivo si sposterebbe a fine agosto, quando inizieranno gli Us Open, ultimo Slam della stagione a cui Carlos arriverà, anche in questo caso, da campione in carica. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
36.3 ° C
37.6 °
35.1 °
42 %
2.7kmh
75 %
Mar
36 °
Mer
30 °
Gio
34 °
Ven
33 °
Sab
35 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1949)ultimora (1187)Video Adnkronos (431)Tecnologia (79)sport (67)salute (57)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati