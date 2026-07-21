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Como, si tuffa nel lago e non riemerge, dispersa bambina di 10 anni

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Una bambina di 10 anni risulta dispersa dopo essersi tuffata nelle acque del lago di Como, nei pressi del Tempio Voltiano. Secondo le ricostruzioni, la bambina si trovava al parco con i genitori quando si sarebbe tuffata per poi non riemergere.  

Le ricerche sono tutt’ora in corso: in acqua si trovano due imbarcazioni, una dei vigili del fuoco e una della guardia di finanza, aiutate dai sommozzatori del comando di Torino dei vigili del fuoco, arrivati poco fa. La balneazione è vietata nei pressi del Tempio. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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