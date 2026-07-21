Addio a Kaylee Hottle, star di Godzilla: morta a 18 anni in incidente stradale

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Kaylee Hottle, l’attrice statunitense diventata celebre per il ruolo di Jia nei film della saga “Godzilla vs Kong”, è morta all’età di 18 anni in seguito a un tragico incidente stradale avvenuto nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 luglio nel Maryland. La notizia è stata confermata dal padre, Joshua Hottle, al sito hollywoodiano Tmz. Il padre, appartenente come la figlia a una famiglia interamente composta da persone sorde, ha condiviso il proprio dolore attraverso un messaggio in lingua dei segni americana (Asl) pubblicato sui social, accompagnato da una frase carica di commozione: “Sto affrontando un viaggio che non avrei mai voluto intraprendere”, mentre era in volo dal Texas per raggiungere il Maryland e recuperare la salma della figlia.

Secondo quanto riferito dall’Ufficio dello Sceriffo della Contea di Frederick, l’incidente si è verificato intorno alle 2.52 del mattino a Ijamsville, nei pressi di Baltimora. Kaylee viaggiava come passeggera a bordo di una Honda Accord del 1995 quando il conducente, un ragazzo di 19 anni, ha perso il controllo dell’auto, uscita dalla carreggiata e finita contro un canale di scolo. Le prime indagini indicano che l’eccesso di velocità potrebbe essere stato uno dei fattori determinanti dello schianto, anche se l’esatta dinamica è ancora al vaglio degli investigatori. Trasportata d’urgenza in un centro traumatologico, la giovane attrice è stata dichiarata morta poco dopo l’arrivo in ospedale. Il conducente ha riportato ferite non considerate gravi, mentre il terzo passeggero è rimasto praticamente illeso e non ha avuto bisogno di cure mediche.

Nata e cresciuta a Kyle, in Texas, in una famiglia di persone sorde e sordocieche, Kaylee Hottle aveva iniziato a recitare fin da bambina, partecipando a spot pubblicitari e comparendo anche in un episodio della serie “Magnum P.I.”. La svolta arrivò nel 2017 grazie a uno spot realizzato per l’app di video-relay Convo. Fu proprio quella pubblicità a catturare l’attenzione dell’assistente alla regia del franchise dedicato a King Kong, che la ritenne perfetta per interpretare Jia. Il debutto cinematografico arrivò nel 2021 con “Godzilla vs. Kong”, dove interpretava una bambina Iwi, sorda e orfana, salvata da Kong sull’Isola del Teschio e cresciuta dalla dottoressa Ilene Andrews, interpretata da Rebecca Hall. Il legame tra Jia e il gigantesco gorilla, costruito attraverso la lingua dei segni americana, divenne uno degli elementi più emozionanti e apprezzati del film. Il personaggio tornò anche nel sequel del 2024, “Godzilla vs. Kong: The New Empire”, confermando il successo di una giovane attrice capace di conquistare pubblico e critica con un’interpretazione intensa e autentica.

In un’intervista rilasciata nel marzo 2024 all'”Houston Chronicle”, Kaylee aveva raccontato come era nata la sua avventura nel cinema. “L’assistente alla regia vide il mio spot pubblicitario e pensò che corrispondessi perfettamente alla descrizione del personaggio”, aveva spiegato in Asl. Sul lavoro con il regista Adam Wingard aggiungeva: “Leggevo la sceneggiatura, lui mi spiegava esattamente cosa desiderava e, con l’aiuto dei miei genitori nella traduzione, cercavo semplicemente di dare vita al personaggio”.

La scomparsa della giovane attrice ha suscitato profonda commozione anche tra i colleghi. Alexander Skarsgård, protagonista del primo capitolo della saga, aveva più volte elogiato il talento della ragazza, sottolineandone la sorprendente naturalezza davanti alla macchina da presa e la capacità di recepire immediatamente le indicazioni del regista. Anche la Texas School for the Deaf, dove Kaylee aveva studiato, le ha reso omaggio con un messaggio di cordoglio rivolto alla famiglia, agli amici e ai compagni di scuola. (di Paolo Martini)



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