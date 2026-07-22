19.7 C
Firenze
mercoledì 22 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Temptation Island, stasera nuova puntata: le anticipazioni

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Nuovo appuntamento per Temptation Island. Oggi, mercoledì 22 luglio, il ‘viaggio nei sentimenti’ di Canale 5 torna con una nuova puntata, la seconda della settimana dopo quella andata in onda lunedì 21. Cosa succederà nella sesta puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia?  

L’ultimo appuntamento si è concluso con Andrea che, dopo un percorso turbolento, ha richiesto un falò di confronto anticipato perché ha capito quanto Iris sia importante per lui, ma non è ancora chiaro se lei abbia deciso di incontrarlo o meno. 

La coppia però non è l’ultima in cerca di risposte sulla loro relazione e sul proprio futuro. Per la prima volta dall’inizio della nuova stagione apparirà una ‘nuova’ coppia, fino ad oggi rimasta in disparte: Diamante e Bernadette. Come anticipato da Filippo Bisciglia, la puntata si preannuncia ricca di colpi di scena per tutte le coppie rimaste nel programma: oltre a quelle già citate, Sabrina e Giovanni, Soraya e Cristian e Francesca e Danilo. 

 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
19.7 ° C
22.1 °
18.2 °
60 %
3.6kmh
1 %
Mer
28 °
Gio
29 °
Ven
33 °
Sab
35 °
Dom
34 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1798)ultimora (1105)Video Adnkronos (390)Tecnologia (73)sport (57)salute (54)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati