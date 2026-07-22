Lutto per Montella, morta la sorella Caterina

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Grave lutto per il tecnico italiano Vincenzo Montella, ct della nazionale di calcio della Turchia.

“Abbiamo appreso con profondo dolore della scomparsa di Caterina Montella, sorella del nostro commissario tecnico della Nazionale, Vincenzo Montella, avvenuta in ospedale a seguito di un tragico incidente domestico. I funerali di Caterina Montella si terranno oggi alle ore 16:30 (ora locale) presso la Chiesa di San Nicola a Castello di Cisterna, Napoli”, l’annuncio ufficiale della Federcalcio turca attraverso una nota ufficiale.

“A nome della Federazione Calcistica Turca, porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e ai cari di Caterina Montella, in particolare al nostro commissario tecnico della Nazionale, Vincenzo Montella”, prosegue la Ttf. La notizia ha suscitato profonda commozione sia in Italia che in Turchia.

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