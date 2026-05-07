Perché Carlo non ha visto Harry negli Usa? Per l’esperto il re non si fida

(Adnkronos) – Il principe Harry avrebbe senz’altro voluto incontrare il padre, Re Carlo, durante la visita del sovrano negli Stati Uniti la scorsa settimana, ma una fonte ha riferito al ‘Mirror’ che l’atteso incontro non è avvenuto fondamentalmente per una mancanza di fiducia del re nei confronti del figlio. Il timore di Charles è che Harry e la moglie Meghan possano rivelare dettagli di conversazioni private. Il Re e la Regina Camilla sono stati ospitati alla Casa Bianca dal presidente Donald Trump e dalla first lady Melania, un’occasione ideale per un possibile incontro con Harry. Ma l’ex redattore di notizie sulla famiglia reale, Duncan Larcombe, ha detto al tabloid britannico che non c’è speranza per un incontro perché la fiducia è ai minimi storici. “Carlo si trova in una posizione impossibile in questo momento”, afferma Duncan. “Lui e il principe William non possono contattare Harry per paura che lui renda pubblica la cosa. Questo è il grosso ostacolo. Se riprendessero i contatti, correrebbero il rischio che Harry e Meghan possano rivelare ulteriori dettagli personali e sganciare altre bombe su ciò che sta accadendo. È qui che risiede la paura della famiglia reale”. Duncan aggiunge: “Se Carlo telefonasse a Harry dicendogli: ‘Sto venendo negli Stati Uniti, mi piacerebbe vederti’, il pericolo è che Harry lo renda pubblico. Questa rottura della fiducia è l’aspetto più significativo”.

Harry vive in California con la moglie Meghan e i loro due figli, Archie e Lilibet. I rapporti con Carlo e William sono ancora tesi dopo l’intervista televisiva della coppia con Oprah Winfrey nel 2021, in cui hanno denunciato episodi di razzismo all’interno della famiglia reale e una mancanza di sostegno nei confronti di Meghan. I rapporti si sono ulteriormente deteriorati dopo la pubblicazione, nel 2023, del libro di memorie di Harry, “Spare”, in cui ha raccontato di litigi furiosi e ha accusato William di averlo aggredito fisicamente. L’esperto di questioni reali Richard Palmer – scrive il Mirror – concorda sul fatto che Carlo si trovi in una posizione molto delicata. “C’è sempre il timore che Harry o Meghan possano dire qualcosa che metta in imbarazzo il Re e la Regina”, afferma. “Non credo che nessuno nell’entourage dei Sussex si aspettasse un incontro, ma sarei molto sorpreso se Harry non abbia seguito la copertura mediatica della loro visita”. Un altro fattore che complica la situazione è il fatto che il presidente Trump ha chiarito di non essere un fan di Harry o Meghan. Il presidente ha lanciato diverse frecciate ai Sussex, dicendo, a proposito di Meghan: “Quella moglie. Caspita, cosa ha fatto a quell’uomo?”. E il mese scorso, ha anche criticato l’appello di Harry affinché gli Stati Uniti mostrassero una maggiore leadership nella situazione dell’Ucraina dilaniata dalla guerra.

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