Petardi in campo, rissa e ospiti scortati fuori: caos in Palermo-Catanzaro

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Caos al termine di Palermo-Catanzaro. Oggi, mercoledì 20 maggio, i rosanero hanno vinto il ritorno della semifinale playoff per 2-0, ma sono stati eliminati dalla squadra di Aquilani in virtù del 3-0 maturato all’andata. Al momento del triplice fischio dell’arbitro Marcenaro, in campo e sugli spalti la tensione è salita alle stelle.

La rabbia dei 30mila tifosi che hanno riempito il Barbera è esplosa contro il direttore di gara e gli avversari, che sono stati scortati subito negli spogliatoi senza poter festeggiare in campo la qualificazione alla finale degli spareggi per la Serie A.

Al termine della partita infatti in campo si è accesa una rissa e in campo sono volati fumogeni e petardi, con alcuni tifosi della curva del Palermo che hanno provato a scavalcare per entrare sul terreno di gioco, salvo poi essere bloccati.

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