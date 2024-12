Pietrangeli operato, il chirurgo: “Ha una tempra eccezionale, tra 7-10 giorni sarà dimesso”

(Adnkronos) – Nicola Pietrangeli “ha una tempra eccezionale, sta già cominciando il recupero ed entro 7-10 giorni potrà essere dimesso. Sia prima che dopo un’operazione delicata ha scherzato con me e l’équipe, tanti i complimenti ai campioni di oggi – anche se io non sono un grande esperto di tennis – dal servizio di Berrettini alle volée di Musetti fino alle grande qualità di Sinner”. Così all’Adnkronos Salute Giulio Maccauro, professore ordinario di Malattie dell’apparato Locomotore dell’Università Cattolica e direttore della Uoc di Ortopedia e Traumatologia del Policlinico Gemelli di Roma, che ha operato Pietrangeli dopo una frattura periprotesica all’anca destra. “Lui aveva già una protesi che fortunatamente ha tenuto – chiarisce – quindi è stato sufficiente ricostruire la parte lesionata con una placca. E’ stato un intervento delicato che Pietrangeli ha superato benissimo. Lui è un paziente over 90 e in questi casi la cosa importante è evitare l’allettamento che poi porta al decubito e al rischio di emboli. Ma – conclude il chirurgo – lui ha affrontato l’operazione con coraggio e già sta bene”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)