‘Ponza D’Autore’, oggi seconda serata con Renzi, Nuzzi e Cruciani

(Adnkronos) – Fake news, disinformazione e politicamente corretto. Saranno questi i temi al centro della seconda serata di Ponza D’Autore, la rassegna culturale curata da Valentina Fontana e Gianluigi Nuzzi e organizzata da Vis Factor con il patrocinio del Ministero della Cultura e del Comune di Ponza. Oggi alle 22, in piazza della Chiesa dei Santi Silverio e Domitilla, ad aprire il programma sarà la presentazione del libro del giornalista e saggista Antonio Padellaro ‘Solo la Verità. Lo Giuro’, che offrirà lo spunto per un dibattito sull’informazione tra fake news e intelligenza artificiale, andando a toccare le storie concrete di chi ha subito danni legati a disinformazione e delegittimazione. Il tema verrà poi ripreso anche nell’intervista a tutto tondo al leader di Italia Viva Matteo Renzi, condotta da Gianluigi Nuzzi e con il giornalista di Radio2 Gianluca Daluiso. A chiudere, l’atteso show di Giuseppe Cruciani, in uscita con il libro ‘Via Crux: Contro il politicamente corretto’, che scalderà i toni e proporrà opinioni contrapposte, accompagnato da Tommaso Cerno, direttore de Il Tempo, Davide Desario, direttore dell’AdnKronos, e Gianluigi Nuzzi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)