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Portogallo, Ronaldo ricorda: “Prima di me non aveva vinto niente. L’Europeo come i Mondiali…”

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REDAZIONE
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Corriere Toscano
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(Adnkronos) –
Cristiano Ronaldo alza la testa dopo l’eliminazione ai Mondiali 2026. Il fuoriclasse del Portogallo ha dovuto lasciare la rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada dopo la sconfitta per 1-0 rimediata contro la Spagna agli ottavi di finale, alla sua ultima apparizione in una Coppa del Mondo. 

Le lacrime di CR7 al fischio finale però, nascondono anche l’orgoglio per quanto fatto con la sua Nazionale: “Ho vinto tre titoli con il Portogallo, prima di Cristiano Ronaldo il Portogallo non aveva mai vinto un titolo”, ha ricordato Ronaldo nell’intervista post partita, ricordando l’Europeo del 2016 e le due Nations League del 2019 e 2025. 

“Sono contento di quanto ho fatto. Il miglior titolo vinto dal Portogallo è stato l’Europeo del 2016, che per me è nella stessa dimensione dei Mondiali”, ha spiegato Ronaldo, “per questo sono tranquillo con la mia coscienza, sapendo che ho dato tutto per il Portogallo. Domani sarà un nuovo giorno e andremo avanti”. 

 

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