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Problemi di accesso, Facebook e Instagram down

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Problemi per Facebook e Instagram oggi, domenica 19 luglio. E’ quanto evidenziano le informazioni disponibili sul sito di DownDetector, dove gli utenti stanno segnalando problematiche legate alla possibilità di fare log in con il proprio account. Al momento, collegandosi sulla pagina di accesso di Facebook, è possibile trovare il messaggio “L’account non disponibile al momento. Il tuo account non è al momento disponibile a causa di un problema del sito. Speriamo di risolverlo presto. Per favore Riprova tra qualche minuto”. La situazione è tornata progressivamente alla normalità nella tarda mattinata italiana. 

 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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