Da Noemi a Springsteen e Madonna, quando il palco ‘tradisce’ le star

(Adnkronos) – La caduta di Noemi ieri sera a San Salvo Marina, con il concerto interrotto e il ricovero in ospedale per accertamenti, è solo l’ultimo episodio di una lunga lista di incidenti accaduti sui palchi di eventi musicali live. La cantante romana ha rassicurato i fan con un post dall’ospedale, ma dovrà fermarsi per quattro settimane: un imprevisto che si aggiunge a una casistica sorprendentemente ricca. Sono tantissime infatti le star ‘tradite’ dal palco e costrette a fermare o sospendere concerti.

Uno degli episodi più recenti riguarda Gianna Nannini, che nel luglio 2025 si era procurata una frattura al radio durante il Rheingau Musik Festival di Wiesbaden. Un urto violento al braccio, un tutore, e la decisione di non fermarsi: il tour “Sei nell’anima – Festival European Leg 2025” era andato avanti comunque, con la rocker di Siena che aveva ridotto acrobazie e movimenti ma non l’energia.

Di tutt’altro tenore la pausa forzata di Alessandra Amoroso, costretta nell’agosto 2025 a interrompere per qualche minuto il concerto di Asti a causa dei calci della piccola Penelope, la bimba che portava in grembo e che è poi nata il 6 settembre 2025. Un momento tenero, diventato virale, che aveva mostrato la cantante seduta al centro del palco mentre spiegava sorridendo al pubblico il motivo dello stop.

Ma la lista degli incidenti sul palco è lunga e variegata. Nell’estate 2022 Tananai era caduto dal palco di “Battiti Live” durante l’esibizione di “La Dolce Vita” con Fedez e Mara Sattei, finendo con la caviglia fasciata dagli operatori. E non è stato l’unico scivolone della sua carriera: l’anno dopo, nel 2023, all’Arena di Cinquale, un altro volo dal palco aveva seminato il panico tra i fan. Per fortuna se la cavò con qualche graffio.

Sempre nel 2022 era toccato a Piero Pelù, caduto all’indietro all’Alcatraz di Milano e finito con la schiena sulla passerella e la nuca sullo scalino del palco. L’infortunio gli causò una protrusione alla colonna vertebrale e lo tenne fermo per diverso tempo. Grande spavento anche per Baby K, che nel luglio 2023, scesa dal palco in mezzo alla folla durante un concerto a Teramo, era stata colpita violentemente da una donna, riportando un trauma al seno e dovendo cancellare alcune date.

Gli incidenti non risparmiano neppure le star internazionali. Nel maggio 2023 Bruce Springsteen era inciampato su un gradino alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, rimanendo a terra per qualche istante prima di rassicurare i fan e riprendere a suonare. Stessa sorte per Axl Rose, caduto accidentalmente durante il concerto dei Guns N’ Roses al BST Hyde Park di Londra mentre eseguiva ‘Bad Obsession’: qualche minuto di stop e poi di nuovo in piedi.

Nel 2018 anche Bono degli U2 era scivolato all’United Center di Chicago, camminando all’indietro sulla passerella senza accorgersi del vuoto alle sue spalle. Si era rialzato subito, continuando lo show. E la “maledizione del palco” aveva colpito anche Madonna ai Brit Awards del 2015: il mantello troppo stretto l’aveva trascinata a terra durante ‘Living for Love’. La popstar si era rialzata immediatamente, raccontando poi di aver riportato un colpo di frusta.

Cadute, urti, scivoloni, incidenti surreali, aggressioni, imprevisti teneri o spaventosi: la via del successo, a volte, è davvero lastricata di pericoli.

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