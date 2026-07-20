Morto a New York Daniele Compatangelo, addio al corrispondente La7 che ha raccolto le dichiarazioni di Trump su Meloni dopo il G7

(Adnkronos) – E’ morto a New York il corrispondente di La7 Daniele Compatangelo. A quanto apprende l’Adnkronos il decesso sarebbe legato a problemi cardiaci. Il mese scorso il giornalista aveva raccolto al telefono le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che all’indomani del G7 di Evian aveva affermato che Giorgia Meloni l’aveva “implorato di fare una foto con lei. Voleva una foto con me così tanto. L’avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena”. Le parole del presidente, raccolte da Compatangelo, avevano creato un vero e proprio caso politico.

”Come sta il suo primo ministro? Come sta?”, aveva chiesto Trump al corrispondente de La7, che a sua volta avevaa chiesto al presidente americano un commento sulla conversazione avuta con Meloni a margine del vertice di Evian. ”Probabilmente è contenta che io le abbia parlato. Non ero obbligato a parlarle”, aveva aggiunto.

Le parole di Trump, raggiunto al telefono dalla trasmissione L’aria che tira, avevano suscita la replica immediata della presidente del Consiglio. “Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita – aveva commentato Meloni – Mi dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell’Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l’Italia non imploriamo mai”.

—

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)