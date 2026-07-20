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Maltempo al Nord, scatta l’allerta arancione in una regione: 7 sono in giallo

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Nord Italia nel mirino del maltempo. Oggi, martedì 21 luglio, scatta quindi l’allerta meteo arancione in una regione, mentre ben 7 sono quelle in allerta gialla. Previsti temporali di forte intensità, raffiche di vento, ma anche grandinate. 

 

 

Nelle prossime ore, spiega la Protezione civile, “il cedimento del campo di alta pressione sul Nord Italia determinerà infiltrazioni di aria più fresca in quota, favorendo l’innesco di temporali, anche di forte intensità, sulle regioni settentrionali e adriatiche”. 

Sulla base delle previsioni disponibili, quindi, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse, che prevede dalle prime ore di oggi temporali, anche di forte intensità, su Lombardia, Emilia-Romagna, Provincia Autonoma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Toscana, in estensione a Marche e Abruzzo. “I fenomeni – si legge – saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica”. 

 

 

 Sulla base dei fenomeni previsti, è stata quindi valutata allerta arancione sui settori costieri delle Marche; allerta gialla su Lombardia, Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano, Emilia-Romagna, Marche e settori di Toscana e Abruzzo. 

  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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