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Sondaggio politico, Fratelli d’Italia e Pd calano. Vannacci supera AVS

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(Adnkronos) –
Fratelli d’Italia e Pd calano, il Movimento 5 Stelle cresce. Futuro Nazionale di Roberto Vannacci sale ancora e supera Alleanza Verdi e Sinistra. Sono le novità del sondaggio Swg che oggi, lunedì 20 luglio, fotografa le intenzioni di voto per il Tg La7 in caso di elezioni. Fratelli d’Italia, sempre ampiamente primo partito, cede lo 0,3% e scende al 26,9%. La formazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni mantiene un ampio vantaggio sul Pd della segretaria Elly Schlein, che perde lo 0,2% e scivola al 21,1%. Il M5S di Giuseppe Conte guadagna lo 0,2% e arriva al 13,1%. Ai piedi del podio, Forza Italia è stabile al 7,7%. 

Prosegue la corsa di Futuro Nazionale. Il partito di Vannacci cresce ancora, guadagna lo 0,4% e arriva al 6,7%, superando Verdi e Sinistra che non si spostano dal 6,4%. Passo avanti della Lega di Matteo Salvini, che sale dal 5,4% al 5,5%. Più staccati Azione (3,5%), Italia viva (2,5%), +Europa (1,3%), Noi Moderati (1,1%) e Avanti Psi (1%). 

politica

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