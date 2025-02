PSN down, problemi per network Sony: stop ai videogame, cosa succede oggi

(Adnkronos) –

Il PlayStation Network è down e i problemi alla rete mandano in tilt i gamer di tutto il mondo. Il PSN, il ‘cervello’ del mondo che ruota attorno alla PlayStation, ha accusato problemi attorno alla mezzanotte italiana con effetti a catena su tutte le piattaforme connesse. Il PSN è un servizio web che consente di sfidare giocatori online e dà accesso ad una lunga serie di servizi. Per utilizzare il PSN è indispensabile un account gratuiti, mentre alcuni servizi sono riservati ad utenti che pagano. Lo stop condiziona tutte le attività che richiedono una connessione e blocca di fatto ogni console, dalla PS5 in giù. Il PSN mette a disposizione una pagina web per verificare lo status dei servizi. E’ possibile verificare la gestione dell’account, l’accesso a giochi e social, la funzionalità di PS Video e dello Store: la risposta è stata per ore un bollino rosso di ‘stop’. Dal profilo @AskPlayStation su X, invece, un laconico messaggio pubblicato nel cuore della notte: “Siamo al corrente del fatto che alcuni utenti al momento potrebbero avere problemi con il PSN”. Le segnalazioni su DownDetector, il sito che registra le anomalie della rete a livello globale, si sono impennate nel corso della notte. La curva, che si è fisiologicamente appiattita ora dopo ora, ha ripreso vigore nella mattinata, quando evidentemente i gamer hanno cercato di tastare nuovamente il terreno. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)