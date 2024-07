Raid Israele su Gaza, media: “Uccise almeno 27 persone”

(Adnkronos) – Almeno 27 persone sarebbero state uccise nelle ultime ore in una serie di raid israeliani nella Striscia di Gaza, a scriverlo è al Jazeera. Negli attacchi contro edifici residenziali, spiega l’emittente, sarebbero avvenuti nella notte e nelle prime ore della mattina. Il ministero della Salute di Gaza, controllato da Hamas, ha inoltre riferito che almeno 13 palestinesi sarebbero stati uccisi la scorsa notte negli attacchi ai campi profughi di Nuseirat e Al-Bureij nella Striscia di Gaza centrale. Inoltre, l’agenzia di stampa palestinese “Wafa” ha riferito che sei palestinesi sono stati uccisi negli attacchi nella parte settentrionale della Striscia. Intanto una squadra di soccorso della protezione civile di Gaza ha confermato di aver recuperato cinque corpi tra le macerie di una casa nel campo profughi di Nuseirat, secondo quanto riportato dai media locali. Il Qatar, uno dei mediatori nei colloqui di cessate il fuoco tra Israele e Hamas, ha intanto accolto con favore la decisione della Corte internazionale di giustizia dell’Aja che ha affermato che “la politica di Israele in Cisgiordania e Gerusalemme Est viola la Convenzione di Ginevra”. “Invitiamo tutti i paesi a riconoscere le azioni israeliane come illegali e ad opporsi a esse”, ha affermato il Ministero degli Esteri del Qatar. “Chiediamo l’attuazione della decisione della corte e la risoluzione della questione palestinese: una rapida fine dell’occupazione e il riconoscimento di uno Stato palestinese entro i confini del 1967”. Sarebbero intanto quasi 39mila i palestinesi uccisi dal 7 ottobre, dall’inizio della rappresaglia israeliana sulla Striscia. Lo denuncia il ministero della Sanità di Gaza City parlando di 38.919 morti e 89.622 feriti. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)