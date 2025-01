Ramy, agenti feriti a corteo Roma. Meloni: “Ennesimo ignobile episodio”

(Adnkronos) – Dopo i disordini e gli scontri tra manifestanti e polizia al presidio per Ramy Elgaml di ieri a Roma, che ha visto il ferimento di otto agenti, arriva via social la condanna della premier Giorgia Meloni. “Tra bombe carta, fumogeni e aggressioni – scrive la presidente del Consiglio -, ieri sera a Roma abbiamo assistito all’ennesimo, ignobile episodio di disordine e caos a opera dei soliti facinorosi scesi in piazza non per manifestare per una causa, bensì per puro spirito vendicativo. Non si può utilizzare una tragedia per legittimare la violenza”. “Alle Forze dell’Ordine va la nostra solidarietà, insieme agli auguri di pronta guarigione agli agenti feriti. Siamo dalla vostra parte”, conclude la premier. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)