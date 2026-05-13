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Rebuild 2026, Camerano (Cdp): “Service housing leva strategica per mobilità e lavoro”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “Un tema importante riguarda il service housing, ovvero le persone che cercano una soluzione abitativa per potersi spostare per ragioni professionali”. Lo ha dichiarato Simona Camerano, responsabile Scenari Economici, Geopolitici e Strategie Settoriali di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), intervenendo al convegno ‘Rigenerazione urbana e politiche della casa: i circuiti europei e le operazioni a valore aggiunto’, svoltosi nell’ambito della dodicesima edizione di Rebuild, l’evento dedicato all’innovazione sostenibile del mondo delle costruzioni, in corso fino al 13 maggio al Centro Congressi di Riva del Garda. 

Secondo Camerano, in Italia la mobilità lavorativa continua a scontrarsi con l’assenza di un’offerta abitativa adeguata, soprattutto per i giovani lavoratori. “Oggi la mobilità del lavoro è frenata anche dalla mancanza di un’offerta adeguata, ma soprattutto di un’offerta abitativa che sia a costi sostenibili per il reddito di tanti giovani che si muovono per una prima esperienza professionale”, ha spiegato. 

Un fenomeno che, ha aggiunto, interessa gran parte del territorio nazionale e in particolare le aree economicamente più dinamiche. “È un tema che riguarda la gran parte delle province italiane, soprattutto quelle particolarmente produttive e con un tessuto economico rilevante”, ha osservato e concluso la responsabile. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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