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Terremoto in Iran, scossa di magnitudo 4.6 a Teheran

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(Adnkronos) – Terremoto in Iran oggi, 12 maggio 2026, con una scossa di magnitudo superiore a 4 registrata nella capitale Teheran. L’US Geological Survey ha registrato un sisma di magnitudo di 4.3, il Centro Sismologico Euro-Mediterraneo indica una magnitudo di 4.5 e i media statali iraniani fanno riferimento al valore 4.6. Non ci sono state segnalazioni immediate di danni o vittime. I media iraniani hanno riferito che l’epicentro del terremoto si trova al confine tra Teheran e l’area di Mazandaran, a est della capitale. L’USGS ha collocato l’epicentro del sisma vicino alla città di Damavand. 

internazionale/esteri

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