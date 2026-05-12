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Esuberi Electrolux, Calderone: “Attenzione massima per proteggere i lavoratori”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Sulla vicenda Electrolux “il 25 maggio è stato convocato il tavolo al Mimit e ci sarà anche il ministero del lavoro. Lavoriamo in strettissima sinergia”, tavolo che “ci servirà per avere un quadro più attento e puntuale della situazione e poter definire le misure da mettere in campo. Il nostro obiettivo è ovviamente quello di proteggere tutti i lavoratori”. Lo dice all’Adnkronos il ministro del Lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone, a margine del congresso nazionale Uiltrasporti. Il ministro ha commentato così il piano di ristrutturazione annunciato da Electrolux, con la chiusura della fabbrica di Cerreto d’Esi e il taglio di produzioni e di personale nelle altre fabbriche italiane per un totale di circa 1.700 esuberi, pari a quasi il 40% dei 4.500 attuali occupati. 

Calderone continua: “Sono ben consapevole che si tratta di 1700 lavoratori circa, e quindi 1700 famiglie. La nostra attenzione è massima, non solo a comprendere l’esatta dinamica degli interventi richiesti ma anche per mettere a disposizione degli strumenti efficaci. Laddove possiamo, dobbiamo proteggere assolutamente posti di lavoro attivi e non solo unicamente gestire ammortizzatori sociali, che sono importanti per garantire le tutele alle persone, ma ancora di più lo è il lavoro”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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