19.8 C
Firenze
martedì 12 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Elezioni Figc, Malagò scioglie la riserva: domani mattina presenterà candidatura per la presidenza

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Giovanni Malagò ha deciso. A quanto apprende l’Adnkronos, l’ex presidente del Coni, romano, sessantasette anni, avrebbe sciolto la sua riserva sulla candidatura alla presidenza della Figc. La Federazione Italiana Giuoco Calcio, infatti, è rimasta orfana del presidente dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, seguite all’ennesima mancata qualificazione della Nazionale dai Mondiali. Secondo quanto risulta all’Adnkronos, già domani mattina l’imprenditore romano depositerà la sua candidatura. (di Davide Desario) 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
19.8 ° C
20.8 °
18.8 °
50 %
6.2kmh
40 %
Mar
19 °
Mer
18 °
Gio
20 °
Ven
15 °
Sab
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2144)ultimora (1094)Video Adnkronos (335)ImmediaPress (249)lavoro (104)salute (84)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati