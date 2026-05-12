19.8 C
Firenze
martedì 12 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Nautica, Stella (Confindustria Nautica): “Imprese del comparto guardano avanti senza timore”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “I numeri presentati oggi evidenziano come le nostre imprese riescano a guardare avanti nonostante una congiuntura caratterizzata da forti instabilità geopolitiche e commerciali. Questi elementi di incertezza incidono direttamente sulla domanda e sui mercati di riferimento; ciononostante, il comparto dei superyacht conferma la propria posizione di player globale di riferimento. Le nostre aziende continuano a guidare il settore a livello industriale e nelle esportazioni, fornendo un contributo fondamentale al surplus della bilancia commerciale del Paese”. A dirlo è Marina Stella, direttore generale di Confindustria Nautica, intervenendo a Milano alla presentazione della quarta edizione dello studio realizzato con Deloitte ‘The state of the art of the global yachting market’.  

“Mettere a disposizione delle aziende e degli operatori dati costantemente aggiornati – afferma – rappresenta uno degli obiettivi statutari di Confindustria Nautica. La nostra filiera è articolata in nove settori merceologici – dalla produzione di superyacht alla gestione dei porti turistici – ed è fondamentale offrire strumenti di analisi concreti e misurabili. Disporre di chiavi di lettura precise è infatti essenziale per orientare le scelte strategiche delle imprese, permettendo loro di mantenere le quote di mercato e la competitività internazionale, facendo leva sull’eccellenza del Made in Italy, che resta il principale vantaggio competitivo della nostra industria”. 

Nello scenario geopolitico attuale “il fattore di maggiore preoccupazione è certamente l’incertezza, che genera reazioni differenziate all’interno del mercato – osserva Stella – Mentre il segmento dell’alto di gamma mostra una maggiore resilienza, il comparto della nautica “per tutti” – la piccola e media nautica – risente in misura più marcata della flessione nella fiducia dei consumatori e degli effetti inflazionistici derivanti dalla crisi energetica. Si tratta di segmenti inevitabilmente più sensibili all’instabilità economica attuale”, conclude. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
19.8 ° C
20.8 °
18.8 °
50 %
6.2kmh
40 %
Mar
19 °
Mer
18 °
Gio
20 °
Ven
15 °
Sab
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2116)ultimora (1079)Video Adnkronos (328)ImmediaPress (248)lavoro (102)salute (83)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati