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Internazionali, Zverev perde e se la prende con campo: “Peggiore della mia vita”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Alexander Zverev contro i campi degli Internazionali 2026. Oggi, martedì 12 maggio, il tennista tedesco, numero 3 del mondo, è stato eliminato agli ottavi dall’azzurro Luciano Darderi, che lo ha rimontato con il punteggio di 6-1, 6-7, 0-6 in una partita in cui, a sentire Zverev, anche la terra della BNP Paribas Arena ha fatto la sua parte. 

“È stato molto difficile giocare oggi”, ha detto Zverev in zona mista dopo la sconfitta, “onestamente, penso che il campo penso sia il peggiore su cui abbia mai giocato. Juniors, professionistico, futures, allenamento: non ho mai giocato su un campo dove la qualità della terra è così scarsa”. 

“Ho un match point e la palla mi rimbalza sopra la testa. Ho un break point, la palla rotola”, ha continuato Zverev, “voglio dire, l’avete visto, no? La palla rotola un paio di volte. È difficile giocare così”. 

 

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