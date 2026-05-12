Internazionali, Sinner e l’urlo che lo fa ridere: “Stai giocando come me”

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Tutti pazzi per Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, martedì 12 maggio, il tennista azzurro ha vinto il derby contro Andrea Pellegrino volando ai quarti del Masters 1000 di Roma, dopo una partita dove il pubblico del Centrale si è diviso a metà, propendendo, a tratti, per il pugliese, numero 155 del mondo e protagonista di un vero e proprio exploit partito dalle qualificazioni. Tanti però, come sempre, i cori e i cartelloni per Sinner, accolto ancora una volta da un Foro Italico vestito completamente di arancione.

“Jannik, per te ho saltato il compito di matematica”, ha scritto una giovane tifosa su un cartellone, sventolato tra un punto e l’altro. “Sinner core de Roma”, è la dichiarazione di un altro tifoso capitolino, che per l’occasione conferisce la cittadinanza onoraria all’altoatesino. Non manca la ormai consueta, e abbastanza randomica, parentesi calcistica: “Arezzo in B, Sinner win”, è il cartellone esposto in tribuna, che esulta due volte dopo la promozione dei toscani dalla Serie C.

Tra il pubblico del Foro però, c’è sempre chi è più rumoroso di altri. Mentre Sinner si prepara a rispondere, dalla tribuna alle spalle dell’area riservata alla stampa si alza un urlo fortissimo: “Daje Jannik”. Il tono dell’uomo fa scoppiare a ridere tutto l’impianto, e la seconda volta strappa un sorriso anche allo stesso Sinner. Sul finale di partita, poi, c’è spazio anche per un’autoironia tutta romana: “Jannik, stai giocando come me”, urla la tribuna del Centrale, che si scioglie, ancora una volta, in una risata che riempie un pomeriggio di festa.

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