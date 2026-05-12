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Carlo III e la linea di successione, tra i primi 10 l’ex principe Andrea

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Dopo l’ascesa al trono di Re Carlo III nel settembre 2022, alla morte della regina Elisabetta II, la linea di successione britannica conta attualmente – secondo vari media britannici – circa 65 persone. Il prossimo re sarà il principe William, affiancato dalla moglie Catherine, principessa di Galles. La successione segue il principio della discendenza legittima e non dipende dai titoli reali né dal ruolo pubblico ricoperto: per questo motivo rimane tra i primi dieci eredi anche il principe Andrew Mountbatten-Windsor, nonostante sia stato di fatto escluso dalla Royal Family.  

Al primo posto nella linea di successione si trova William, principe di Galles, seguito dai suoi tre figli: al secondo posto il primogenito Principe George del Galles, attualmente 12enne, terzo la principessa Charlotte – la cui posizione non è cambiata con la nascita del fratello minore grazie alla riforma del 2013, che ha eliminato la precedenza maschile – e quarto il principe Louis. Al quinto posto figura il principe Harry, duca del Sussex, seguito dai suoi due figli, il principe Archie e la principessa Lilibet, nonostante Harry e la moglie Meghan Markle abbiano abbandonato i ruoli di working royals e vivano stabilmente negli Stati Uniti dal 2020. 

Ottavo nella linea di successione rimane Andrew Mountbatten-Windsor, fratello minore di Re Carlo. Secondogenito della regina Elisabetta, alla nascita era secondo in linea, ma è sceso di posizione con le nascite dei figli e nipoti di Carlo. Ritiratosi dai doveri reali nel 2019 a causa delle polemiche legate ai suoi rapporti con Jeffrey Epstein, nell’autunno del 2025 Re Carlo gli ha revocato tutti i titoli e le onorificenze reali (incluso quello di principe e duca di York).  

Nona è la figlia maggiore di Andrew, la principessa Beatrice, sposata con l’imprenditore italiano Edoardo Mapelli Mozzi. La coppia ha due figlie: Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi (decima nella linea, nata nel 2021) e Athena Elizabeth Mapelli Mozzi (undicesima, nata nel gennaio 2025). Dodicesima è la secondogenita di Andrew, la principessa Eugenia.  

internazionale/royalfamilynews

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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