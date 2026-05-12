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Rebuild 2026, Burrelli (Anaci): “Telemedicina entra nei condomini del futuro”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “Siamo molto contenti di partecipare per la prima volta alla dodicesima edizione di Rebuild, che non si riferisce solo al mondo della casa, ma è inteso che guarda anche ai servizi. Noi entriamo proprio su questo tema perché per la prima volta parliamo di telemedicina nei condomini e come questa può aiutare con i servizi di domotica, utilizzando l’intelligenza artificiale nelle nuove case, che gli italiani dovrebbero avere soprattutto per gli anziani, i fragili e i deboli, dando loro dei servizi seduti comodamente dal salotto”. Così Francesco Burrelli, presidente di Anaci, intervenendo alla dodicesima edizione di Rebuild, l’evento dedicato all’innovazione sostenibile del mondo delle costruzioni, in corso al Centro congressi di Riva del Garda (Tn). 

“Pertanto, in questo contesto sicuramente la nuova casa, ecologica, digitale, che non consuma e che ci consente di rientrare dentro un grado e mezzo di temperatura, deve anche avere dei dati, deve essere gestibile, accessibile e soprattutto deve essere sensibile ai fragili e a coloro che sono meno interessati ad avere contatto con la tecnologia, come gli anziani e chi non ha la capacità di arrivare allo smartphone, ma noi vogliamo in qualche modo che ce l’abbiano ugualmente”, conclude. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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