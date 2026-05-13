13 C
Firenze
mercoledì 13 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Rebuild 2026, Gardelli (Provincia Trento): “Urbanistica torni a occuparsi dell’abitare”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Secondo Gardelli, “un’urbanistica che all’inizio di questo secolo era più vocata ai temi della conservazione dell’ambiente, della tutela e della sostenibilità, si deve anche riappropriare dei temi dell’abitare, del sociale e della residenza”. Un cambio di paradigma che, secondo il dirigente della Provincia autonoma di Trento, richiede strumenti più dinamici e capaci di accompagnare le trasformazioni del territorio. 

“La logica non può essere più soltanto conformativa o vincolistica”, ha aggiunto, ma deve puntare “a individuare strategie e obiettivi che indirizzino nuovi modelli di sviluppo”. Un percorso che, ha concluso Gardelli, dovrebbe favorire anche il coinvolgimento di “partner investitori” per dare risposte più efficaci alle nuove esigenze abitative. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
13 ° C
13.9 °
12.4 °
80 %
2.1kmh
40 %
Mer
19 °
Gio
19 °
Ven
16 °
Sab
16 °
Dom
20 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2005)ultimora (1028)Video Adnkronos (323)ImmediaPress (229)lavoro (95)salute (78)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati