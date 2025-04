Roma, 9 giornate di squalifica per baby Giammattei: schiaffi all’avversario e al guardalinee – Video

(Adnkronos) –

Gioele Giammattei, trequartista classe 2009 della Roma Under 16, ha rimediato nove giornate di squalifica. Al 22′ della partita d’andata degli ottavi di Coppa Italia contro il Napoli, il fantasista giallorosso ha spinto un avversario a gioco fermo, gesto costato l’espulsione diretta. Poi, abbandonando il campo, Giammattei ha colpito anche l’assistente arbitrale con uno schiaffo alla schiena. Un comportamento non passato inosservato e punito dal giudice sportivo, come si legge nel comunicato: “Squalifica per 9 giornate effettive di gara a Giammattei Gioele (Roma). Espulso per aver colpito un avversario a gioco fermo con uno schiaffo sulla schiena, ritardava l’uscita dal terreno di giuoco per protestare e colpiva lA.A. con uno schiaffo all’avambraccio, provocando lieve e momentaneo dolore e senza ulteriori conseguenze”. Giammattei (che conta anche tre presenze in Primavera) ha detto così addio ai playoff scudetto, ma anche alle prime partite della prossima stagione. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)