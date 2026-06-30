34.5 C
Firenze
martedì 30 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Roma, incendio a Fidene-Nuovo Salario: circolazione treni interrotta su linea Fl1 Orte-Fiumicino aeroporto

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La linea Fl1 Orte-Fiumicino Aeroporto è interrotta oggi martedì 30 giugno tra le stazioni dei treni di Monterotondo e Roma Tiburtina per un incendio che si è verificato nella tratta Fidene-Nuovo Salario. Lo riferisce Rfi spiegando che è stato attivato un servizio bus dalla stazione di Monterotondo verso Roma. Per chi proviene dall’aeroporto di Fiumicino, le fermate bus sono alle stazioni di Roma Ostiense, Roma Tuscolana e Roma Tiburtina. Sul posto i vigili del fuoco e i tecnici di Rfi.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
34.5 ° C
35.4 °
33.8 °
37 %
3.9kmh
97 %
Mar
31 °
Mer
31 °
Gio
31 °
Ven
34 °
Sab
37 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2236)ultimora (1354)Video Adnkronos (495)salute (88)sport (84)Tecnologia (74)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati